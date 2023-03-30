أسترالي محظوظ يعثر على صخرة بمئات آلاف الدولارات 

في مفاجأة غير متوقعة، أصيب أسترالي بالذهول بعد عثوره على صخرة مليئة بذهب قيمته آلاف الدولارات.

وكان الرجل المحظوظ الذي لم يُكشف عن هويته، يتجول في فيكتوريا، في منطقة قريبة حول ما يُعرف بـ “المثلث الذهبي” في أستراليا، قبل أن يعثر على صخرة ضخمة تخبئ داخلها ما يعادل 2.6 كغم من الذهب، قيمته نحو 260 ألف دولار.

ويحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، كان الرجل يتجول في المساحة بين مدن بالارت وبنديجو وويدربرن، باستخدام جهاز كشف المعادن، عندما عثر على “صخرة حظه”.

وسرعان ما عرض الرجل الصخرة على تاجر ذهب يدعى دارين كامب لتقييمها، إذ كان يأمل أن تبلغ قيمتها نحو 10 آلاف دولار، ولم يتوقع أن تكون ذات قيمة عالية، إذ تحتوي على 2.6 كغم من الذهب.

وتفاجأ الرجل برد دارين، إذ قال له: “بل توقع ما يصل إلى 100 ألف دولار”، كما قال دارين للرجل: “زوجتك ستكون سعيدة جدًّا، إنه اكتشاف يحدث مرة في العمر”، قبل أن يكشف له أن هذا مجرد نصف الصخرة، والنصف الآخر في المنزل.

وتزن الصخرة بأكملها 4.6 كغم، بينما يحتوي نصفها على خام الذهب.

وتعليقا على الواقعة، قال دارين: “إذا كان مقدرًا لك أن تعثر عليها، سيحدث ذلك، أنت فقط بحاجة لبعض الحظ والمثابرة، فالأمر مثل اليانصيب، لن تفوز إذا لم يكن لديك تذكرة في المقام الأول”.

جدير بالذكر أنه في المكان ذاته، تم العثور على أكبر كتلة من الذهب في العالم، تزن 72 كغم عام 1869، وتُعرف حاليا باسم Welcome Stranger.

وفي واقعة مشابهة، تم العثور على كتلة من الذهب بحجم رأس طفل في ألاسكا عام 1998، تم عرضها بـ 750 ألف جنيه إسترليني في مزاد.