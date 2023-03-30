متنبئ جوي: سرعة الرياح ستتجاوز الـ 100 كم/سا والمنخفضات لم تنتهِ بعد

بين المتنبئ الجوي ماهر مرهج أن البلاد ستكون تحت تأثير منخفض جوي قطبي المنشأ، يترافق بهبات نشطة وقوية في المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية، حيث ستتجاوز سرعة الرياح 100 كم/سا خاصة في المرتفعات الجبلية.



وأوضح المتنبئ الجوي أن الرياح الناتجة عن تفريغ طاقة المنخفض ستكون قوية مؤذية بسبب سرعتها الزائدة، مضيفاً إلا أن الحرارة ستنخفض بمعدل 10 درجات مئوية خلال 48 ساعة.

وأشار مرهج إلى أن الرياح القوية لا تسمح بتشكل الغيوم الكثيفة، لذا ستكون الأمطار المتوقعة خفيفة ومتفرقة فوق المناطق الساحلية والشمالية والوسطى والجنوبية، لافتاً إلى ارتفاع مستوى مياه البحر بمعدل 4 أمتار.

وحول إمكانية حدوث منخفضات أخرى خلال الفترة القادمة، بين مرهج أنه لا يمكن التنبؤ بأن هذا آخر منخفض والباب مفتوح لتأثرنا بمنخفضات أخرى تكون مطرية تترافق بانخفاض حراري.

الوطن أون لاين