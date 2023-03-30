أطعمة لا يجب شراءها مجمدة

هناك بعض الأطعمة التي ينصح بعدم شرائها مجمدة؛ لأنها يمكن أن تضر بالصحة، أو يتغير مذاقها وقوامها عند إذابتها وطهيها. تعرف على أبرز أطعمة لا يجب شرائها مجمدة.



يلجأ كثير من الأشخاص لشراء الأطعمة مجمدة بدلًا من الحاجة إلى إعدادها مسبقًا، حيث تكون هذه الأطعمة مجهزة من قبل بحيث يسهل استخدامها فور شرائها، تعرف على أطعمة لا يجب شرائها مجمدة في ما يأتي.

ولكن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تضر بالصحة في حالة شرائها وهي مجمدة، إليك أبرز أطعمة لا يجب شرائها مجمدة:

1. منتجات الألبان

عند القيام بإذابة منتجات الحليب المجمدة فسوف تحتوي على الماء؛ وذلك لأنها غنية بنسبة من الدهون، وبذلك لا يمكن استخدامه في مختلف الأطعمة والمشروبات.

والأفضل هو شراء منتجات الحليب الطازجة والمحفوظة في الثلّاجات المخصصة لحفظها في الأسواق، ويجب التأكد من تاريخ صلاحيتها قبل شرائها، وينطبق هذا على مختلف منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن.

2. البطاطس

تحتوي البطاطس على نسبة كبيرة من الماء، وبالتالي يؤدي تخزينها في الفريزر إلى تغيير نسيجها لتصبح أكثر طراوة وبمذاق غير جيد.

وينطبق هذا على البطاطس غير المطهية، وكذلك البطاطس المقلية بشكل تام، فلا يجب شرائها مجمدة.

3. الأطعمة المقلية

يمكن شراء الأطعمة نصف المقلية المجمدة، والتي يسهل استكمال قليها فيما بعد دون تغير في مذاقها.

ولكن في حالة كانت الأطعمة مقلية بالكامل، فلا يجب شرائها لأنها ستصبح طرية ويتغير مذاقها في حالة تسخينها وتناولها.

4. البيض

عند تجميد البيض، فسوف يتمدد المحتوى المائي بداخله، مما قد يؤدي إلى تشقق القشرة الخارجية، ليصبح البيض معرضًا للبكتيريا.

ولذلك لا ينصح بشراء البيض المجمد، ولا يجب تجميده في المنزل بعد شرائه، ويمكن حفظه في المبرد أو خارجه إذا كانت درجة الحرارة جيدة وليست مرتفعة.

5. الخضروات والفواكه

تحتوي مختلف أنواع الخضروات والفواكه على مستويات مرتفعة من الماء، مثل الكرفس والخيار والبطيخ وغيرها، وهذا يعني أن تجميدها بصيغتها الطبيعية يمكن أن يجعلها طرية وغير صالحة للاستخدام؛ لذلك تعد من ضمن أطعمة لا يجب شرائها مجمدة.

ولكن يمكن شراء الخضروات المجمدة التي يتم سلقها وإضافة بعض المواد التي تساعد في الحفاظ على قوامها، وهذه الخضروات لا يعاد تجميدها بعد إذابتها.

6. الوجبات الجاهزة

لا ينصح بشراء أي وجبات جاهزة مجمدة؛ لأنها لن تتمتع بنفس مذاقها وهي طازجة، كما لا يحبذ تجميد الوجبات الجاهزة في المنزل لتناولها فيما بعد.

وينطبق هذا على مختلف الوجبات الجاهزة مثل اللحوم والأسماك والدواجن، وكذلك الأطباق الأخرى مثل الأرز والمكرونة والسلطة وغيرها.

7. البصل

توفر بعض المتاجر البصل المجمد والمقطع ليسهل استخدامه، ولكن لا ينصح بشرائه لأن البصل يحتوي على مستويات مرتفعة من الماء الذي يغير من طبيعته عند إذابته بعد التجميد.

ليس من الصعب تقطيع البصل، سواء بالطريقة اليدوية أو من خلال محضر الطعام، فهذا يضمن الحفاظ على نكهته وقوامه.

8. النشويات



ليس هناك مشكلة من شراء الأرز أو المكرونة المطهية والمجمدة، ولكن يتسبب التجميد في تغير المذاق والقوام لهذه الأطعمة.

ولهذا ينصح بشراء الأرز والمكرونة والنشويات النيئة والقيام بطهيها في المنزل بكمية مناسبة، ويمكن حفظها في المبرد بدلًا من الفريزر لإعادة تسخينها واستخدامها في اليوم التالي.

9. الثوم



يسهل استخدام الثوم عند فرمه وتجميده، ولذلك توفر كثير من المتاجر الثوم المجمد والمفروم.

ولكن لا ينصح بشراء الثوم المجمد فهو يعد أحد أطعمة لا يجب شرائها مجمدة؛ لأن تجميده يؤثر على مذاقه وقوامه بصورة كبيرة، والأفضل هو شراء الثوم الطازج وتقشيره وفرمه قبل استخدامه مباشرًة.

