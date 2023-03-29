محطة عربية شهيرة تقرصن موقع الجمل

الجمل - نبيل صالح: بدأت محطة mbc أول شهر رمضان ببث برنامج مسابقات يحمل اسم موقعنا الإلكتروني (الجمل) بما حمل ، ولااعتراض لنا على ذلك، لكن أن يستنسخ البرنامج فكرة لوغو موقعنا فهذا مالايمكن فهمه من محطة شهيرة وثرية ولديها جيش من الخبراء والمصممين !؟

لوغو موقع الجمل من تصميم الفنان المبدع أحمد معلا قبل ثمانية عشر عاما، عندما أطلقنا (الجمل) كجزء من مشروع تنويري بدأناه مع نخبة كتاب وإعلاميي وباحثي سورية ومايزال مستمرا رغم ماتعرضنا له خلال سنوات الحرب المؤلمة .

نأمل من محطة mbc بشهرتها وقوة انتشارها الإعتذار ومعاقبة المصمم وتغيير لوغو برنامجها، فالإعتراف بالخطأ فضيلة..