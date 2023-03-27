أفغانستان: قتلى وجرحى في تفجير قرب وزارة الخارجية

قُتل ستة مدنيين على الأقل، اليوم الاثنين، في العاصمة الأفغانية، بهجوم انتحاري قرب وزارة الخارجية في كابول، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد النافع تاكور.

وأوضح عبد النافع تاكور أنّ القوات الأفغانية استهدفت المهاجم، لكن المتفجرات التي كان يحملها انفجرت، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة آخرين.

وفي الشهر الجاري، أعلنت الشرطة الأفغانية وقوع انفجار في عاصمة إقليم بلخ شمال البلاد.

وأسفر التفجير الذي وقع في مزار شريف خلال احتفال مخصص للصحافيين إلى مقتل حارس أمن وإصابة خمسة صحافيين أفغان وثلاثة أطفال بجروح.

أتى ذلك بعد انقضاء يومين على وقوع انفجار في بلخ، قُتل في إثره حاكم الولاية المعيّن من "طالبان" بعد استهداف مكتبه.

وأُصيب شخصان إثر انفجار سيارة مفخخة في شباط/فبراير قرب طريق بشتونستان القريب من القصر الرئاسي وعدد من المقار الحكومية في العاصمة الأفغانية كابول.

وقُتل 21 شخصاً، بينهم 3 عناصر من حركة "طالبان"، في انفجار وقع قرب مقر وزارة الخارجية الأفغانية في العاصمة كابول في 11 كانون الثاني/يناير الماضي.