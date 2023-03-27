تونس أخذت اسمها من قرية تعنيتا في ريف الساحل السوري
ملاتيوس جغنون:
معروفٌ أن فينيقيي الساحل السوري هم الذين أسسوا قرطاج وتونس من بَعْدِها. حدَث هذا نحو العام 815 ق.م حين اضطرت أليسار أميرة مدينة صور وحاشيتها ومرافقوها للنزوح من مدينتها الأم بحراً باتجاه الأراضي التي تعرف اليوم بتونس وهناك قامت بتأسيس مدينة جديدة لها على رقعة الأرض تلك. وقد أطلقت عليها اسم "قرت حدشت" أي "المدينة الجديدة أو المُحْدَثة" بالكنعانية (أو الفينيقية). هذا الاسم الذي وصلنا اليوم على شكله المحرف "قرطاج" عن اللاتينية Carthago وعرفت باليونانية باسم كارخيذون.
وطبعاً، حملت أليسار معها عقائدها وثقافتها الفينيقية من الساحل السوري وعبادتها للإلهين بعل حمّون وقرينته الربة تعنيت. ولأن أليسار كانت امرأة أو أنثى، فقد قامت بإعلاء شأن الربة تعنيت على قرينها الذكر بعل حَمّون لكي تتربع تعنيت بغير منازع على عرش الألوهة القرطاجي تماماً كما كانت أليسار تتربع على عرش المُلْك القرطاجي. وانتشرت عبادة تعنيت على كامل الأراضي التي ضمها الفينيقيون النازحون عن صور الذين أصبحت لهم ثقافة تمايزت قليلاً عن ثقافتهم الفينيقية الأم بحيث أصبحوا يُعرَفون بالفونيقيين فيما بعد في المصادر التاريخية القديمة. وقد أعطت تعنيت اسمها لكامل هذه الأراضي. وحين دخلت الثقافة اليونانية إلى مشرقنا وإلى العالم المتوسطي (بعد القرن الرابع قبل المسيح) طرأ تحول على طريقة لفظ اسم الربة تعنيت. وحيث أن اليونانية لا تحتوي على حرف الـ "عين" فقد استُبدِلَ بالحرف الأقرب إليه وهو حرف الـ"ألفا" أو الألف فصارت "تانيت" بدلاً عن "تعنيت". وأيضاً، نظراً لولع اليونانيين بإنهاء أسماء العلم عندهم بحرف الـ "سيغما" أو الـ"سين" فقد استبدِلَت التاء بالسين لتصبح "تانيسا" أو "تانِسا" وأخيراً تحورت تخفيفاً إلى "تونس".
*تعنيتا قرية جبلية عريقة تقع في الريف الجبلي لمدينة بانياس السحل في محافظة طرطوس
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