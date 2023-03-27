انخفاض ملحوظ للشيكل على خلفية العاصفة السياسية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بانخفاض الشيكل مقابل الدولار الأميركي واليورو على خلفية الأزمة السياسية والتظاهرات ضد حكومة نتنياهو.

وفي التفاصيل، قال موقع "يديعوت احرونوت": "مباشرة بعد افتتاح التداول انخفض الشيكل مقابل الدولار واليورو على خلفية العاصفة السياسية".

وفي بداية الشهر الحالي، كشفت وسائل اعلام إسرائيلية، عن تصاعد الجدل حول التعديلات القضائية في "إسرائيل"، وتأثيره على الاقتصاد.

ولفتت قناة "كان" الإسرائيلية، إلى أنّ المئات من خبراء الاقتصاد في "إسرائيل" وقعوا عريضة للمرة الثانية، محذرين فيها من الأضرار المتوقعة للتعديلات القضائية على "الاقتصاد الإسرائيلي".

ووفق العريضة الموقعة، فإنّه منذ نشر العريضة الأولى، تراكمت مؤشرات كثيرة تشهد على الضرر المحدق الذي يتهدد الاقتصاد والمتوقع حدوثه بصورة أقوى وأسرع من المتوقع.

ومنذ أيام، ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي إنه على خلفية التعديلات القضائية، "وكباش التشريع المستمر" رغم محاولات التسوية، تخطى الدولار عتبة الـ 3.70 شيكل، ووصل إلى نسبته الأعلى منذ أربع سنوات.

ومع تنوّع مروحة الجهات والشخصيّات المنضوية تحت دائرة الرافضين للتعديلات القضائية، أو المحذّرين من تبعاتها، انضم مؤخراً مزيد من الشخصيات الأكاديمية والاقتصادية، التي حذّرت من أبعاد ومخاطر وجودية ومصيرية تنطوي عليها الخطّة، في حال فرضتها الحكومة من دون توافق عليها.

وتتواصل الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ أشهر ضدّ حكومة نتنياهو، وخطّة التعديلات القضائية. حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، أنّ "أكثر من 600 ألف يتظاهرون من كريات شمونة شمالاً إلى إيلات جنوباً". واحتشد الآلاف مقابل منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة بعد إقالة وزير الأمن يوآف غالانت.