تحضيرات لإطلاق سوق خيري بسعر التكلفة خلال شهر رمضان في طرطوس 

بدأت محافظة طرطوس تحضيراتها لإطلاق سوق خيري في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، يستمر طوال شهر رمضان المبارك.

وكشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس نديم علوش أنه سيتم رفد السوق الذي سيقام في طرطوس القديمة بالخضر والفواكه وكل مستلزمات الشهر الفضيل بسعر التكلفة، و التسويق من المنتح إلى المستهلك مباشرة عن طريق"السورية للتجارة".

وبيّن علوش أن المحافظة سوف تقدم ٢٠ ٪ من سعر المادة المعروضة للمنتج مباشرة وصولاً للمستهلك بأسعار منافسة، مع تأمين نقل مجاني للمواطنين من مراكز المناطق إلى السوق ذهاباً وإياباً.

وفي سياق آخر أكد علوش أن المديرية تتابع عملها بضبط الأسواق من خلال تكثيف الدوريات على مدار الساعة خلال شهر رمضان وخاصة على أسواق الخضر والفواكه واللحوم والحلويات، كاشفاً بأن الدوريات ضبطت يوم أمس سيارة محملة بـ /٦٣٤/ صفيحة زيت زيتون.



تشرين