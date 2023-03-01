فريق طبي ينجح بإنقاذ يد طفل من البتر بعد بقائه 36 ساعة تحت الأنقاض

تمكنت فرق الإنقاذ بتاريخ 8 شباط من انتشال الطفل غسان (5 سنوات) من تحت الأنقاض إثر كارثة الزلزال بعد مرور 36 ساعة.

على الفور تم نقله بسيارة منظومة الإسعاف إلى مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني باللاذقية. حيث وصل غسان بحالة حرجة، (إصابة في الوجه ورضوض متعددة كان أبرزها تناذرهرس بالطرف العلوي الأيمن نتيجة بقائه تحت الأنقاض).

تم تقييم ساعد الطفل من قبل أطباء الجراحة العظمية في المشفى واتخذ القرار بالعمل الجراحي الإسعافي كون الطرف مهدد بالتموت نتيجة نقص التروية. وبالفعل تم العمل الجراحي وبعد مرور 20 يوماً من العلاج والمراقبة لوحظ عودة العلامات الحيوية لكامل الطرف.

غسان الآن بانتظار الوقت المناسب الذي يحدده الأطباء لإجراء عملية تطعيم الجلد في مشفى التوليد والأطفال باللاذقية.

وزارة الصحة