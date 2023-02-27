805 وفيات و105 أبنية منهارة و900 مبنى متضرر بشكل كامل في اللاذقية

أعلن محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال أن الزلزال الذي ضرب سورية وتأثرت به المحافظة في السادس من الشهر الحالي خلف 805 حالات وفاة ونحو 1131 إصابة، بينهم 61 ما يزالون يتلقون العلاج في المشافي.

ولفت هلال إلى أن الأبنية المنهارة جراء الزلزال بلغت 105 أبنية، مشيراً إلى وجود 91 لجنة كشف هندسية مشكلة من نقابة المهندسين وفرع الشركة العامة للدراسات الهندسية ومديرية الخدمات الفنية والوحدات الإدارية.

وبين هلال أن اللجنة كشفت حتى الـ 25 من الشهر الحالي على 23954 مبنى، تبين تقاريرها وجود نحو 900 مبنى متضرر بشكل كامل، سيتم عرضها على لجنة السلامة الإنشائية لاتخاذ القرار حولها، فيما يتعلق إما بالتدعيم أو الهدم، و3097 مبنى بحاجة إلى تدعيم، ونحو 11198 مبنى بحاجة إلى أعمال صيانة وترميم، إضافة إلى 8759 مبنى سليماً.

وأوضح هلال أنه بعد وقوع الزلزال الثاني في الـ 20 من شباط الحالي شكلت المحافظة 30 لجنة للكشف على 1200 مدرسة على مساحة المحافظة لتقييم حالتها الإنشائية والمعمارية، حيث تم الكشف حتى الآن على 144 مدرسة.

وأشار هلال إلى أن المحافظة افتتحت 29 مركز إيواء بشكل رسمي، يقيم فيها أكثر من 2267 عائلة مع وجود عائلات فضلت السكن مع أقاربها أو انتقلت للعيش بالريف، مشيراً إلى أن العمل جار مع كل الجهات الأهلية والمجتمعية لإيصال الدعم اللازم لها.

وأكد هلال أنه خلال الأسبوع المقبل ستتم المباشرة بأعمال تنفيذ مساكن بديلة في كل من مدينتي جبلة واللاذقية، بعد الاتفاق لتحديد مواقع إقامة هذه المساكن، إضافة إلى البحت عن أماكن مناسبة في قرية اسطامو.