خلاف بين وزارتي الصناعة والتجارة حول رفع أسعار المياه المعدنية

تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن الشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس رفعت أسعار المياه المعدنية المعبأة بمختلف الأحجام.

وبحسب لائحة الأسعار الجديدة فإن سعر جعبة المياه الكبيرة (6 عبوات كبيرة) للمستهلك 9000 ليرة سورية أما سعر جعبة المياه الصغيرة (12 عبوة صغيرة) للمستهلك 10200 ليرة سورية أما سعر كاسة مياه من مختلف القياسات 550 ليرة سورية بينما سعر عبوة المياه قياس 5 ليتر للمستهلك 4550 ليرة سورية أما سعر عبوة المياه قياس 10 ليتر للمستهلك 5350 ليرة سورية أما سعر عبوة قياس 18,9 ليتر مرتجع للمستهلك 4500 ليرة سورية.

وهنا أوضحت مصادر مطلعة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه عقد اجتماع بوزارة الصناعة مع لجنة التسعير المختصة من وزارة التجارة الداخلية وخلال الاجتماع طالبت وزارة الصناعة برفع أسعار المياه بسبب ارتفاع التكاليف.

وبينت المصادر أن وزارة التجارة الداخلية رفضت لائحة الأسعار الجديدة التي أصدرتها وزارة الصناعة مشيرة إلى أنه تم طلب بيان كلفة للأسعار ليتم تزويد الوزارة بها وعليه تتم الدراسة وتصدر تسعيرة جديدة لعبوات المياه بشكل منصف.

الجدير ذكره أن وزارة الصناعة أًصدرت قراراً برفع أسعار المياه المعبأة في 24/6/2022 ليصبح سعر جعبة 1.5 ليتر فيها 6 عبوات من أرض المعمل 5300 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ5800 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ6300 ليرة وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 1050 ليرة، وسعر جعبة نصف ليتر فيها 12 عبوة من أرض المعمل بـ6300 ليرة ومن باعة الجملة إلى المفرق بـ6750 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ7200 ليرة وسعر العبوة الواحدة للمستهلك 600 ليرة.

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