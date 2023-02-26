حماية المستهلك.. تحدد أسعاراً جديدة للمأكولات الشعبية

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أسعاراً جديدة لعدد من المأكولات الشعبية كالفول والحمص والحمص الناعم (المسبّحة)، “لحل مشكلة التخبّط والتباين الواضح في أسعار مبيعها بالمحال والمطاعم”، بحسب ما نقلته صحيفة “الثورة” المحلية.

وذكرت الصحيفة، أن “سعر الحمص (المسبحة) ضمن الخلطة المعروفة مع الطحينية أصبح 11 ألف ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، بعد أن وصل سعره في الأسواق لأكثر من 15 ألف ليرة خلال الفترة الماضية”.

كما حددت الوزارة سعر قرص الفلافل بمبلغ 125 ليرة سورية، بعد أن وصل سعره إلى 250 ليرة سورية، أما كيلو الفول تمّ تسعيره بمبلغ 6 آلاف ليرة بعد أن وصل سعره بالأسواق إلى أكثر من 9 آلاف ليرة للكيلو الواحد.

يُذكر أن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نضال مقصود، أكّد أن “الدراسة التي قامت بها مديرية الأسعار توصلت إلى تكاليف حقيقية للمأكولات الشعبية المذكورة”.

وبناءً عليه حددت الوزارة أسعار تلك المأكولات بشكلٍ رسمي، وتم تعميمها على مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، وكذلك إلى الباعة للتقيد بهذه الأسعار، تحت طائلة العقوبة وتطبيق القانون بحق المخالفين، بحسب “مقصود”.