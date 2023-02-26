القبض على مروج مواد وحبوب مخدرة في اللاذقية

فرع الأمن الجنائي في اللاذقية يلقي القبض على مروج مواد وحبوب مخدرة ويصادر كميات منها وأدوات حادة كانت مخبأة في منزله

بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية حول قيام شخص بترويج الحبوب الدوائية المخدرة والحشيش المخدر، ومن خلال المراقبة تم توقيف المذكور وتبين أنه يدعى (ماهر.



ع) وأثناء إلقاء القبض عليه قام بإشهار قبضة حديدية وحاول الهرب فتمت السيطرة عليه ومصادرة القبضة وبتدقيق وضعه تبين أنه يوجد بحقه سوابق بجرم تعاطي ومشاجرة، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ترويج مادة الحشيش المخدر والحبوب الدوائية المخدرة وإخفاء كمية ضمن منزله، وبتحري منزله عثر فيه على كميات متنوعة من المواد المخدرة ( قطع حشيش مخدر ــ حبوب دوائية مخدرة ــ حبوب كبتاغون مخدرة ) كما عثر فيه على أدوات حادة وقنبلة.

تمت مصادرة المواد المخدرة والأدوات المذكورة وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية