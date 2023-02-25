إصابة 5 عناصر ومدني إثر مداهمة مطلوب بحماة

أفادت وزارة الداخلية بمقتل شخص مطلوب وإصابة خمسة عناصر وشخص مدني نتيجة قيام المطلوب بتفجير قنبلة أثناء إلقاء القبض عليه في ناحية عين الكروم بريف حماة.

وفي بيان لها، قالت الداخلية: ” في الساعة الرابعة عشر من تاريخ 23/ 2/ 2023 أُخبر مركز الأمن الجنائي في منطقة سلحب بحماة عن شخص يدعى(نزار.أ) من أرباب السوابق بجرائم سرقة سيارات ومطلوب بعدة اذاعات بحث بجرائم السرقة متواجد في ساقية نجم التابعة لناحية عين الكروم”.



وأضافت: “على الفور توجهت دورية من المركز المذكور إلى المكان وأثناء محاولة إلقاء القبض عليه قام بسحب قنبلة يدوية ونزع مسمار الأمان منها مما أدى إلى انفجارها وإصابته ليفارق الحياة على الفور وإصابة خمسة عناصر من الدورية وشخص مدني بشظايا”.

هذا وتم إسعاف المصابين إلى مشفى السقيلبية الوطني لتلقي العلاج ومازالت التحقيقات مستمرة.

المصدر: وزارة الداخلية

