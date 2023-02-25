سوريون يقيمون على متن سفينة بعد امتلاء مراكز الإيواء في ألمانيا

يقيم عدد من الشبان السوريين على متن سفينة على ضفاف نهر الدانوب، في ولاية بافاريا بألمانيا، بعد امتلاء مراكز إيواء اللاجئين في الولاية، بحسب صحيفة بيلد الألمانية.

وقالت الصحيفة، إن رحلة لجوء هؤلاء الشبان انتهت، وعنوانهم الجديد الآن هو سفينة (إم إس روسيني) التي ترسو قبالة قرية (باخ) الصغيرة، البالغ عدد سكانها 1100 نسمة”، وهي تتبع لمقاطعة (أوبر بفالتس) في ولاية بافاريا.

وأضافت أن البلدية استأجرت السفينة لاستخدامها كسكن للاجئين حتى تموز المقبل، إذ أجبر العدد المتزايد من طالبي اللجوء، البلديات في ألمانيا، على اتخاذ مثل هذه الإجراءات، خاصةً بعد أن قدم نحو 217 ألفا و774 شخصا طلبا أوليا إلى المكتب الاتحادي للهجرة في عام 2022.

وقالت مديرة المنطقة، تانيا شفايغر، “من أجل تجنب إعادة شغل الصالات الرياضية المدرسية، كان علينا اللجوء إلى خيار استئجار سفينة فندقية”.

ويبلغ طول السفي111 متراً، وتحتوي على 100 غرفة داخل كل منها سريرين، وحمام، ومرحاض، وشبكة واي فاي عالية السرعة.