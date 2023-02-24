تقديم قافلة مساعدات طبية روسية لمشفى الشهيد إبراهيم نعامة الوطني بجبلة

وصلت اليوم إلى مشفى الشهيد إبراهيم نعامة الوطني في جبلة قافلة مساعدات روسية، تتضمن معدات وأدوية طبية مختلفة لإغاثة المصابين جراء الزلزال.

وبين نائب مدير الخدمات الطبية في قاعدة حميميم الروسية المقدم اندريه نيكو لايفيتش في تصريح له أن المساعدات الروسية مستمرة لمتضرري الزلزال، مشيراً إلى وجود دفعات أخرى في الأيام القادمة إلى محافظة حماة.

وذكر مسؤول التأهيل والتدريب في مديرية الصحة باللاذقية الدكتور عمار يوسف أن المساعدات تشمل أيضا معدات وأدوية طبية، من بينها معقمات ومطهرات ومضادات حيوية وأدوية التهاب وإنعاش قلبي، لافتاً إلى وصول قافلة سابقة إلى مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني في اللاذقية.

الثورة