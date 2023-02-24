فتاة تحاول قتل والدها في دمشق

كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل إحباط محاولة فتاة لقتل والدها في دمشق بعد أن قامت باستئجار عدد من الشبان مقابل المال لهذا الهدف بحجة أنه كان يعنفها.

وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الداخلية السورية: "أثناء قيام دورية من قسم شرطة القابون بأداء مهامها في محلة عش الورور اشتبهت بأربعة أشخاص حاولوا الفرار وتمكن عناصر الدورية من اللحاق بهم وإلقاء القبض عليهم".

وأضافت الوزارة: "عثر بحوزتهم على عدة أدوات حادة (شنتيانة، وحربة، وموسين كباس، وقبضة حديدية) وكمية من الحبوب المخدرة، وتبين أنهم يدعون "علي . د" و"بشار. م" و"وسام .أ" و"معاذ. ج"، وبالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ جريمة قتل مقابل مبلغ مالي وقدره (6000000) ستة ملايين ليرة سورية".

وتابع البيان: "حيث قامت المدعوة "ريم . ش" وبتحريض من صديقتها المدعوة "بيسان . أ" بالاتفاق معهم، على قتل والدها المدعو "كمال. ش" بمنزله في محلة برزة البلد بحجة قيامه بتعنيفها وتعذيبها وأخذوا مبلغا وقدره مليونا ليرة سورية كدفعة أولى، وأن باقي المبلغ موجود بحوزة والدها في المنزل والتي ستقوم بدلالتهم على مكانه فور إتمامهم الجريمة لتظهر بأن القتل تم بقصد السرقة".

وأردف: "كما اعترفوا بإقدامهم بالاتفاق مع المدعوة "هديل . ز" الملقبة بـ"شمس" على استدراج أشخاص إلى منزل المدعو "علي" بقصد ممارسة الدعارة ليقوموا بالدخول عليهم منتحلين صفة أمنية لابتزازهم وسلبهم بالقوة ما بحوزتهم من مبالغ مالية وأجهزة خليوية، وقيامهم بحيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة، وبإقدامهم على ارتكاب عدة عمليات سرقة ضمن مدينة دمشق".

وأوضحت الوزارة قائلة: "تم إلقاء القبض على المذكورات "هديل" و"ريم" و"بيسان"، وبالتحقيق معهن اعترفن بما نُسب إليهن، وبتدقيق وضع المقبوض عليهم تبين وجود عدة إذاعات بحث بحق البعض منهم بجرائم السرقة، وحيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة، وتم استرداد بعض المسروقات وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولا".