متاجر في بريطانيا تبيع الخضار والفاكهة بالحبّة !

فرضت بعض المتاجر الكبرى في بريطانيا قيوداً على مشتريات المتسوقين من بعض الفاكهة والخضروات بسبب مشاكل التوريد الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، وفق ما ذكرت فرانس برس.

وكانت بريطانيا تعاني من نقص في الطماطم فقط لكن النقص طال أنواعاً أخرى من الفاكهة والخضار مِمّا دفع تجار التجزئة إلى فرض قيود على المبيعات.

ورأى محللون متخصصون أن السبب الرئيسي للأزمة هو الأحوال الجوية التي تضر بالمحاصيل في إسبانيا والمغرب، وهما اثنان من الموردين الرئيسيين للمملكة المتحدة للأغذية الطازجة في الشتاء.

في المقابل، يعتبر سياسيون أن قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي "بريكست" أدى إلى أزمة نقص الفاكهة والخضراوات.

وظهرت آثار الأزمة الناشئة في قرارات متاجر كبرى، حيث أشار متحدث باسم أحدها إلى "تحدّيات من المصدر في الحصول على بعض المنتجات التي تزرع في المنطقة".

وأضاف: "فرضنا حدّاً موقّتاً بثلاث حبات من كل منتج لعدد صغير جدّاً من الفاكهة والخضار حتى يتمكّن العملاء من الحصول على المنتجات التي يبحثون عنها".

ويشمل هذا الإجراء الطماطم والفليفلة والخيار والخس وأكياس السلطة والبروكولي والقرنبيط والتوت، بحسب فرانس برس

من جهتها، قالت سلسلة متاجر "موريسونز" إنّها ستسمح لكل عميل بشراء حبّتَين فقط من الطماطم والخيار والخس والفليفلة اعتباراً من الأربعاء.