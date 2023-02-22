روسيا تعلن موقفها من أنشطة بريطانيا وفرنسا في مجال الأسلحة الاستراتيجية

22-02-2023

روسيا تعلن موقفها من أنشطة بريطانيا وفرنسا في مجال الأسلحة الاستراتيجية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن روسيا لا يمكنها إهمال إمكانات فرنسا وبريطانيا في مجال الأسلحة الاستراتيجية، فهي إلى جانب إمكانات الولايات المتحدة "في بوتقة واحدة".

وقال ريابكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "بالطبع، سوف نولي اهتماما خاصا لأي خط وما هي القرارات التي تتخذها لندن وباريس في هذا المجال، والتي لم يعد من الممكن افتراضيا اعتبارها نوعا من العوامل المعزولة عن الحوار الروسي الأمريكي بشأن الحد من التسلح النووي".

من وجهة نظر التخطيط العسكري وتحليل الوضع الذي تجد روسيا نفسها فيه من أجل ضمان أمنها من المستحيل إهمال الإمكانات البريطانية والفرنسية.

وأضاف الدبلوماسي "سيتم النظر في ذلك الآن بالاقتران مع القبضة الأمريكية كقبضة واحدة موجهة ضد روسيا".

كما لفت ريابكوف إلى أن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة بموجب معاهدة "ستارت" قد تم تعليقه.

وأوضح ريابكوف: "تم تعليق كل هذا، جميع تبادل المعلومات وكل عناصر الاتفاق المتعلقة بأنشطة التحقق لن تعمل لصالحنا، مع الأخذ في الاعتبار إعلان التعليق وإضفاء الطابع الرسمي المتوقع على التشريع".

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