أسعار البنزين تحلّق في أمريكا!

شهدت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعاً ملحوظاً، حيث صعدت خلال شهر كانون الثاني بنسبة 9.2% إلى مستوى 3.5 دولار للغالون.

وبحسب مراقبين، فإن البنزين ارتفع إلى أعلى مستوى في تاريخ الولايات المتحدة في منتصف حزيران الماضي، حينها بلغ 5.03 دولار للغالون، لكن الأسعار شهدت انخفاضاً بعد ذلك وبلغت في نهاية كانون الأول 2022 مستوى 3.096 دولار.

وأشار المختصون، إلى أن “الأسعار عاودت الارتفاع خلال شهر كانون الثاني 2023، إذ صعدت بنسبة 12.9% من مستوى شهر كانون الأول الماضي، ووصلت إلى 3.5 دولار للغالون، فيما صعد الغالون في بعض محطات الوقود إلى 3.89 دولار للغالون.

في سياق متصل، حذّر خبراء ومختصون من احتمالية صعود أسعار البنزين إلى أربع دولارات للغالون بحلول الربيع المقبل، وتحديداً في شهر آذار للعام الجاري 2023.

ورأى الخبراء، أن مثل هذا الارتفاع في أسعار البنزين، يُمكنه منع السلطات المحلية في البلاد من محاربة التضخم بشكل فعّال، فيما أشار آخرون إلى أن انخفاض التضخم في الولايات المتحدة قد يكون مؤقتاً.

ويُذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال: “متوسط ​​سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة هو 3.19 دولار، إلّا أن جمعية السيارات الأمريكية (AAA) تعطي أرقاماً مختلفة جداً، حيث تشير بالمتوسط إلى مستوى 3.8 دولار”.