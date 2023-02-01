البيروني: ألف إصابة جديدة بالسرطان شهرياً

كشف مدير الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي بدمشق الدكتور إيهاب النقري، عن وصول كميات إضافية من الأدوية اللازمة للجرعات الكيماوية للمرضى مطمئناً بأنه من المتوقع أن تصل كميات أخرى خلال الفترة القريبة القادمة وذلك بعد أن شهد المشفى نقصاً بالدواء تجاوز العام الماضي الـ50 بالمئة لأمر يخص الاستجرار المركزي المتعلق بالدواء، وتأخر وصوله.

وبين النقري أن الدواء متوافر حالياً بنسبة 60 بالمئة بوجود نقص نسبته الـ40 بالمئة ويصل في بعض الأحيان إلى 45 بالمئة، مؤكداً أن توريد الدواء مستمر بشكل تدريجي.

وذكر النقري أن عدد الإصابات الجديدة بالسرطان التي يستقبلها المشفى تصل إلى نحو الألف شهرياً، مبيناً أن المشفى استقبلت 10300 مريض بالسرطان (حالة جديدة) خلال العام الماضي وقدمت لهم العلاجات اللازمة مع استمرار متابعة حالة جميع المرضى.

وأوضح النقري أن عدد جرعات الكيماوي الخارجي (حبوب) تصل إلى الــ2000 شهرياً وحوالى 24 ألفاً سنوياً، فيما يصل عدد الجلسات الكيميائية داخل المشفى إلى 6 آلاف شهريا وأكثر من 74 ألفاً سنوياً.

واعتبر الدكتور النقري أن معدل الإصابة بالسرطان فيما يخص الحالات التي يستقبلها المشفى يعتبر عدداً طبيعياً، وأن الأعداد السنوية حالياً تعتبر أقل من الأعداد التي تم استقبالها خلال 2011 والتي وصلت إلى 12 ألف إصابة جديدة في عام.