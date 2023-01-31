استاذ جامعي يحذر من نشاط زلزالي في دمشق و شمال غرب سورية

31-01-2023

استاذ جامعي يحذر من نشاط زلزالي في دمشق و شمال غرب سورية

أكد أستاذ قسم الجغرافيا في جامعة دمشق د. إبراهيم سعيد:  أنه لا يمكن التنبؤ بحدوث الزلازل، لكن يجب الحذر وأخذ الاحتياطات في حال حدوث زلزال قوي للتعامل معه من حيث الناحية اللوجستية. 
 
 وأشار إلى منطقة دمشق وشمال غرب سورية، تقع على الصدع الانكساري العربي الافريقي الممتد من كينيا بطول 6000 كيلومتر وصولاً لجبال طوروس، ونهايات الصفائح ينشأ بها نشاط زلزالي وبركاني والمنطقة بشكل عام شهدت زلازل. 
 
ولفت د. سعيد إلى أن سورية تحوي أكبر وأوسع صبة بركانية متصلة في العالم، وهذا واضح من طبيعة الصخور، والمنطقة الجنوبية كان فيها نشاط بركاني كذلك وعر حمص وبانياس، لكن هذا ليس مؤشر لحدوث البراكين فهو مرتبط بعدة عوامل من تيارات الحمل الحراري وحركة الصفائح. 

ميلودي اف ام

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