حالة الطقس ٣٠/١/٢٠٢٣

أمطار الساحل ستكون غزيرة من الآن وحتى صباح الخميس دون ثلوج. كذلك الحال في حلب وادلب وحمص وحماه أما في المنطقة الجنوبية فتبدأ فيها أمطار السويداء من مساء الإثنين وتستمر حتى صباح الخميس حيث تسقط الثلوج حينها، وكذلك الحال في درعا. دون ثلوج، أما دمشق فأمطارها تبدأ. من الثلاثاء تكون جيدة يوم الأربعاء حتى صباح الخميس..وفي. المنطقة الشرقية الأمطار متقطعة في الرقة حتى صباح الخميس وغزيرة في الحسكة وتبقى المنطقة الشرقية والبادية الأقل حظا.

درجات الحرارة إلى انخفاض خصوصا يوم الأربعاء مع ذروة المنخفض ولكن الأجواء ليلا لن تكون باردة جدا او مثلجة الا على الجبال التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر على الأقل.

الرياح جنوبية غربية تشتد سرعتها من ليل الخميس لتتجاوز 30 كم/سا خصوصا في الساحل مع هبات نشطة اصلا حتى 50كم/سا.