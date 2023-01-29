قامت بتعذيب أولاد زوجها وتحريض ولديها على قتل طفله البالغ من العمر أربع سنوات 

أُخبر قسم شرطة الأنصاري في حلب بدخول طفل متوفى يبلغ من العمر أربع سنوات إلى أحد المشافي وعلى الفور توجهت دورية من القسم المذكور إلى المشفى

وشوهد آثار كدمات وجروح ظفرية على وجه الطفل وآثار عض بمختلف أنحاء جسده، وبعد إجراء الكشف الطبي والقضائي على جثة الطفل تبين أن سبب الوفاة ناجم عن الرضوض المتعددة التي تعرّض لها.

من خلال التحقيق وجمع المعلومات تمكن القسم المذكور من كشف ملابسات الحـ.ادثة ، وتبين قيام المدعوة (إيمان . س) زوجة والد الطفل بتعـ.ذيب أولاد زوجها وتقييدهم وتحريض أولادها (نادر ومحمد) على ذلك، حيث أقدم المدعو (نادر) تولد 2008م وبتحريض من والدته على رفع الطفل من عنقه ورميه على الأرض ما أدى إلى اصطدام رأس الطفل بزاوية طاولة خشبية.

تم توقيف المذكورة (إيمان) وولديها (نادر ومحمد) وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية السورية