قامت بتعذيب أولاد زوجها وتحريض ولديها على قتل طفله البالغ من العمر أربع سنوات 

29-01-2023

قامت بتعذيب أولاد زوجها وتحريض ولديها على قتل طفله البالغ من العمر أربع سنوات 

أُخبر قسم شرطة الأنصاري في حلب بدخول طفل متوفى يبلغ من العمر أربع سنوات إلى أحد المشافي  وعلى الفور توجهت دورية من القسم المذكور إلى المشفى 

وشوهد آثار كدمات وجروح ظفرية على وجه الطفل وآثار عض بمختلف أنحاء جسده، وبعد إجراء الكشف الطبي والقضائي على جثة الطفل تبين أن سبب الوفاة ناجم عن الرضوض المتعددة التي تعرّض لها.

من خلال التحقيق وجمع المعلومات تمكن القسم المذكور من كشف ملابسات الحـ.ادثة ، وتبين قيام المدعوة (إيمان . س) زوجة والد الطفل بتعـ.ذيب أولاد زوجها وتقييدهم وتحريض أولادها (نادر ومحمد) على ذلك، حيث أقدم المدعو (نادر) تولد 2008م وبتحريض من والدته على رفع الطفل من عنقه ورميه على الأرض ما أدى إلى اصطدام رأس الطفل بزاوية طاولة خشبية.

تم توقيف المذكورة (إيمان) وولديها (نادر ومحمد) وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية السورية

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