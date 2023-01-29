الكابينيت الإسرائيلي يقر سلسلة إجراءات لمواجهة موجة العمليات المسلحة

قرر مجلس الوزاري السياسي والأمني للاحتلال الإسرائيلي (الكابينيت)، سلسلة إجراءات لمواجهة موجة العمليات التي شهدتها إسرائيل خلال الأيام الأخيرة، والتي كان أبرزها عملية القدس التي أدت لمقتل 7 إسرائيليين.

وشملت الإجراءات التي اتخذت في أعقاب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إغلاق منزل منفذ العملية في القدس على الفور تمهيداً لهدمه.

وتضمنت القرارات، الحرمان من الحقوق في التأمين الوطني والمزايا الأخرى لعائلات الفلسطينيين الذين يدعمون العمليات المسلحة ضد إسرائيل، وعدم منح بطاقات الهوية الإسرائيلية لعائلات الفلسطينيين الداعمين للعمليات، وفق ما ذكر موقع "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلي.

كما قرر الكابينيت الإسرائيلي، إضافة الآلاف من حاملي السلاح من خلال تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات لتعزيز المستوطنات والتي سيتم طرحها هذا الأسبوع، وتعزيز قوات الشرطة والجيش وتنفيذ اعتقالات واسعة النطاق وعمليات هادفة لجمع الأسلحة غير المرخصة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق السبت، إن رد إسرائيل على الهجوم الذي نفذه مسلح فلسطيني وأسفر عن مقتل 7 أشخاص في مدينة القدس سيكون "قوياً وسريعاً ودقيقاً".