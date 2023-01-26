سعر البيضة يصل إلى 800 ليرة.. فما حقيقة تحرير أسعار الفروج والبيض؟

كشف عضو لجنة مربي الدواجن في دمشق حكمت حداد” أنه تم تحرير أسعار الفروج والبيض في الأسواق، لعدم وجود انسجام بين التسعيرة التموينية والتكاليف التي يتكبدها المربي.

وذكر حداد أنه من المفترض أن يتم تحرير الأسعار وفق الفاتورة التي يقدمها المربي، مبيّناً في ذات الوقت أنه لن يكون لتحرير الأسعار أي تأثير لأن المربي يبيع وفق العرض والطلب.

أما بالنسبة لأسعار البيض، لفت إلى أن سعر صندوق البيض الذي يحوي على 12 طبق، من أرض المدجنة يصل إلى 257 ألف ليرة، أي سعر الطبق بنحو 21500 ليرة، ومع تكاليف النقل وربح التاجر و”السمان” يصل سعر في السوق إلى 24 ألف ليرة، أما سعر كيلو الفروج من أرض المدجنة بحوالي 14 ألف ليرة.

وبيّن حداد أن الأسعار منذ بداية العام ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار العلف، حيث وصل سعر كيلو الصويا إلى 9000 ليرة أي الطن بـ9 ملايين ليرة، علماً أن تكلفة الطن في لبنان بـ4 ملايين ليرة، مشيراً إلى عدم وجود رقابة على أسعار الأعلاف المستوردة.

كما توقع أن يخرج المزيد من المربين من دائرة الإنتاج، خصوصاً أنهم باعوا خلال الأشهر الماضية بخسارة وحالياً يبيعون بسعر التكلفة، لذلك لا يمكنهم تعويض خسائرهم، مبيّناً أن إنتاج قطاع الدواجن يومياً في دمشق لا يتجاوز الـ15%.

وعند سؤاله إن كانت سوريا قد تلجأ لاستيراد البيض والفروج بسبب الوضع الكارثي لقطاع الدواجن، أجاب حداد متسائلاً: «كيف يمكن للحكومة أن تمول استيراد البيض والفراريج، وهي غير قادرة على تمويل استيراد الأعلاف؟!».

وختم قائلاً: «الوضع بالنسبة لمربي الدواجن سيء جداً، فالمربي الذي كان بإمكانه تربية 10000 طائر اليوم، اليوم لم يعد بمقدوره تربية 5000 طائر، لأن قوته الشرائية انعدمت نتيجة التضخم، بمعنى أن رأس ماله اضمحل»، لافتاً إلى أن تكلفة تربية 20 ألف دجاجة بياضة، خلال 5-6 أشهر تصل إلى 1.2 مليار ليرة.

من جهته، مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية نضال مقصود نفى تحرير أسعار الفروج والبيض.

وأشار مقصود إلى أن أسعار الفروج والبيض تحدد من قبل مديريات التجارة الداخلية وفق آلية السوق المبنية على العرض والطلب والتكلفة الفعلية وبشكل دوري يتم صدور نشرات للأسعار.

وقال إن «التسعيرة لم تكن يوماً هي المشكلة بتربية الدواجن أو بزيادة الكميات المنتجة نهائياً، وليس من مهامنا إلحاق أي خسائر بالمربين، وإنما نعمل على وضع تسعيرة تغطي تكاليفهم وتحقق أرباح لهم من أجل الاستمرار بعملية التربية والإنتاج».

وفي جولة على الأسواق لرصد أسعار الفروج والبيض، وصل سعر طبق البيض إلى 24 ألف ليرة، وكيلو الفروج لـ25 ألف ليرة، والشرحات 28 ألف ليرة، وأفخاد وردة 26 ألف ليرة.

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