اللاجئون السوريون يشكلون 30 بالمئة من سكان لبنان

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية اللبنانية فادي علامة، إن نسبة اللاجئين السوريين في لبنان، باتت تشكل 30 في المئة من المقيمين في لبنان.

ونقلت صحيفة “نداء الوطن” اللبنانية عن “علامة” قوله إن “عدد اللاجئين وفق التقارير الرسمية اللبنانية هو مليونان و82 ألفاً بينما أرقام مفوضية اللاجئين تتحدث عن 840 ألفاً فقط”.

وحول توزع اللاجئين في لبنان أوضح “تبلغ نسبتهم في البقاع 40 في المئة وجبل لبنان 23 في المئة والشمال 27 في المئة والجنوب 11 في المئة”.

وأضاف أن “هناك نحو 200 ألف طفل سوري ولدوا في لبنان منذ بداية الربيع العربي حتى الآن، أي بمعدل 20 ألفاً سنوياً، وارتفعت هذه الأرقام وفق آخر إحصاء لتصل إلى 50 ألف ولادة سنوياً مقابل 70 ألف ولادة لبنانية”.

وتطرق علامة إلى الدراسات التي أجريت حول اللاجئين ومنها دراسة للجامعة الأميركية في بيروت والتي بينت أن معدل العائلة السورية هو 5 أفراد بينما معدل العائلة اللبنانية هو 3 أفراد، مضيفا في حال استمرت الأمور كما هي سيصبح معدل اللاجئين بعد خمس إلى عشر سنوات بمعدل 50 في المئة من المجتمع في لبنان.

ولفت إلى أن الإحصاءات أظهرت أن 27 في المئة من المساجين في لبنان، هم سوريون، و48 في المئة منهم في قسم الأحداث.

وأكد أن نسبة البطالة في لبنان وصلت إلى 40 في المئة وأن أحد أسبابها اليد العاملة السورية وفتح مؤسسات صغيرة منافسة لا تدفع الضرائب.

وأضاف أن إحدى الدراسات بينت أنّ كلفة زيادة الكهرباء بسبب اللاجئين بلغت 350 مليون دولار سنوياً وزيادة على استهلاك المياه ما بين 8 و12 في المئة سنوياً وكذلك استهلاك الطرقات بنسبة 50 في المئة.