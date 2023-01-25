حقيقة مايتم تداوله حول محاولة انتحار شاب بحي كرم الشامي بحمص

تناولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر حول محاولة شاب الانتـ.حار بإلقاء نفسه من الطابق الخامس في حي الخضر بحمص .

من خلال التدقيق تبين أنه ورد إخبار إلى قسم شرطة المحطة من عمليات قيادة شرطة حمص بقيام شاب بحي كرم الشامي بإرسال رسالة لوالده عبر الهاتف يعلمه فيها بأنه سيقوم بالانتـ.حار حيث دخل إلى الشقة في الطابق الخامس واقفل باب الشقة الحديدي .

على الفور توجهت دوريات من قسم شرطة المحطة والدفاع المدني والاسعاف إلى المكان المذكور .

وتمكنت من إزالة القفل والدخول إلى الشقة حيث وجدت الشاب مستلقياً في غرفته .

وباجراء الكشف الطبي الفوري تبين أنه بصحة سليمة .

تم اصطحاب الشاب برفقة والده الى قسم شرطة المحطة وتنظيم الضبط اللازم .

وزارة_الداخلية_السورية