24-01-2023
تركيب 65 جهاز إنارة بـ الطاقة الشمسية من مدخل القنيطرة الشرقي وحتى مبنى المحافظة
أكد نائب محافظ القنيطرة، أحمد جمعة، البدء بالمرحلة الثانية والتي تشمل تركيب 522 جهاز إنارة يعمل على الطاقة الشمسية والتي تنفذها المحافظة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة، مبيّناً المباشرة بتركيب/ 65 / جهاز إنارة بالطاقة الشمسية، وذلك لإنارة الطريق العام (دمشق القنيطرة) ومن المجمع الحكومي (مبنى المحافظة) باتجاه دوار بلدة كوم الويسية على مدخل المحافظة الشرقي من جهة ريف دمشق.
وأوضح جمعة أنه سيتم تركيب أجهزة الإنارة ضمن الوحدات الإدارية على أرض المحافظة بعد الإنتهاء من التركيب ضمن الطريق العام وذلك ضمن خطة المحافظة للاعتماد على الطاقة البديلة.
يذكر أن محافظة القنيطرة قامت بتركيب 396 جهاز إنارة يعمل على الطاقة الشمسية في مدينة البعث بحييها السكني والخدمي وخان أرنبة وبئر عجم وبريقة والقحطانية ونبع الصخر أواخر العام الماضي.
الوطن أون لاين
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