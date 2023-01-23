أطفال حامو بريف القامشلي يلاحقون بالحجارة رتلا أمريكيا

طارد أطفال إحدى القرى شرقي سوريا رتلا للجيش الأمريكي ومنعوه من دخول قريتهم، بعد أن شكل الأطفال والأهالي حاجزا بشريا أمام المدرعات لمنعها من العبور.

وتصدى مواطنين سوريين وأطفال بالحجارة لمحاولة رتل عسكري أمريكي دخول قرية “حامو” في محيط مدينة القامشلي، أقصى ريف محافظة الحسكة السورية.



وقام طفلان من أطفال قرية حامو من أبناء قبيلة (طيء) العربية بالتصدي لــ 4 مدرعات أمريكية على أحد الطرقات التي تصل قريتهم، وأجبروها بالحجارة على تغيير اتجاهها إلى مناطق سيطرة مسلحي قوات “قسد” الموالين للجيش الأمريكي.

يذكر أن الجيش الأمريكي كثف من محاولته لاختراق واجتياز حواجز الجيش العربي السوري في محيط ومداخل القرى والبلدات في أرياف محافظة الحسكة، والتي باءت جميعها بالفشل.

وتعيش مناطق وبلدات شرقي سوريا حالة من الغضب الشعبي العشائري ضد ممارسات الجيش الأمريكي ومسلحي قوات “قسد” الموالين له، والتي تتركز على سرقة النفط والغاز ومنع التعليم والتربية وفرض التجنيد الإجباري.

سبوتنيك

