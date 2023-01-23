قوات أمريكية تنفذ عملية برية وجوية في شرق سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنها نفّذت "عملية جوية - برية" مشتركة في شرق سوريا يوم 21 كانون الثاني، مشيرة إلى "القبض على اثنين من عناصر داعـ.ـش خلال العملية".

وقال البيان: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة بطائرة هليكوبتر وهجوم بري في شرق سوريا في 21 يناير، حيث ألقت القبض على اثنين من أعضاء داعش في سوريا، عبد الله حامد مصلح المداد الملقب أبو حمزة السوري، وحسام حامد المصلح الملقب بـ مداد الخير".

ووصف البيان الأمريكي المقبوض عليهما بأنهما من "ميسري أمور التنظيم"، لافتاً إلى إصابة مدني بجروح طفيفة أثناء تنفيذ العملية، وتلقيه رعاية طبية من قبل قوات شريكة.

وزعم الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن العملية في شرق سوريا ستعرقل قدرة التنظيم على شن هجـ.ـمات تـ.ـهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.