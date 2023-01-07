تفاصيل المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 3.75 مليار دولار، بينها ملياران وثمانمئة مليون دولار تسحب مباشرة من مخزون وزارة الدفاع بتفويض رئاسي، ومئتان وخمسة وعشرون مليون، من وزارة الخارجية كمساهمة في تطوير القوات العسكرية الأوكرانية على المدى الطويل.

وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة، خمسين مدرعة برادلي مع خمسمئة صاروخ تاو المضادة للدبابات ومئتين و خمسين ألف قذيفة مدفعية من عيار 25 ملم.

الحزمة تتضمن أيضا 100 عربة لحمل الجنود و55 عربة مضادة للألغام و138 عربة "هامفي" ومدافع هاوتزر وقذائف موجهة و قذائف مورتر و ذخائر لراجمات "هايمارز" ، وصواريخ "ريم" للدفاع الجوي، وصواريخ مضادة للطائرات والدبابات و المدرعات وآليات للرؤية الليلية و بنادق للقنص .