شجار بالأيدي بين يوآف غالانت وحارس مكتب نتنياهو

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بتقارير حول عراك بالأيدي بين يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، وحارس أمن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أيام من أحداث “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.

وبحسب الصحيفة، تم تداول مقاطع فيديو تظهر غالانت يحاول الدخول إلى مكتب نتنياهو في وزارة الدفاع الإسرائيلية “الكرياه” بتل أبيب في 12 أكتوبر 2023.

الفيديو، الذي تم تسريبه من الكاميرات الأمنية بمكتب نتنياهو، نشره مقربون من رئيس الوزراء، بما فيهم مستشاره يوناتان أوريش.



وتعود الواقعة إلى دعوة مكتب نتنياهو غالانت لحضور اجتماع “الكابينيت” الذي قيل إنه سيعقد في مخبأ تحت الأرض بمقر وزارة الجيش.

لكن بعد وصول غالانت، اكتشف أن الاجتماع يُعقد بمكتب نتنياهو، وعندما حاول الدخول، منعه حارس الأمن، ما أدى إلى نشوب شجار بينهما.

مصادر إسرائيلية لم تكشف عن هويتها ذكرت أن نتنياهو تعمد إذلال غالانت بعدم دعوته إلى اجتماعات أمنية مهمة خلال تلك الفترة، وحجب آرائه من القرارات، بهدف إحراجه أمام الآخرين.

وأضافت المصادر أن الفيديو قد تم الاحتفاظ به كوسيلة للتهديد أو الابتزاز ضد غالانت.

من جانبها، علقت عضو الكنيست تل ميرون من حزب “هناك مستقبل”، ووصفت ما يحدث بأنه “مثير للاشمئزاز”، متسائلة إن كان من المقبول أن يتحول مكتب رئيس الوزراء إلى “منظمة إجرامية” تستخدم مواد مسجلة لتهديد أعضاء الحكومة.

كما تأتي هذه التسريبات بعد تقارير أخرى تشير إلى قيام مقربين من نتنياهو بتزوير بروتوكولات رسمية لاجتماعات الكابينيت.

وقد فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً في هذه المزاعم.

وقبل أسبوع، تم اعتقال 5 أشخاص، من بينهم المتحدث باسم نتنياهو في الشؤون الأمنية، على خلفية تسريب وثائق حساسة تتعلق بأسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية إلى صحيفة “بليد” الألمانية.



الجزيرة