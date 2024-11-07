هولندا: إصابة عدد من المحتجين في أمستردام جراء قمع الشرطة تظاهرات مؤيدة لفلسطين

عملت الشرطة الهولندية على إبعاد متظاهرين مؤيدين لفلسطين بالقوة من ساحة دام وسط أمستردام، وأنها اعتقلت عدداً منهم.

وأصيب عدد من المحتجين في أمستردام من جراء قمع الشرطة الهولندية للتظاهرات المؤيدة لفلسطين. وكانت الشرطة قد أصدرت تعليمات للمتظاهرين بمغادرة ساحة دام في وسط العاصمة الهولندية.

ويأتي ذلك بعدما رفض قضاة هولنديون، اليوم الأحد، طلباً عاجلاً لتنظيم تظاهرة مؤيدة لفلسطين في أمستردام.

وأيّد القضاة الحظر الذي دعا إليه رئيس البلدية بعد مواجهات بين مشجّعي كرة قدم من "إسرائيل" ومجموعات من الشباب العرب.

وجاء ذلك في إثر قيام مشجّعي فريق "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي لكرة القدم، قبل أيام، بفوضى وأعمال تخريب في أمستردام شملت تمزيق أعلام فلسطينية على الطرقات وأمام البيوت، وإطلاق هتافات وشعارات معادية للعرب والفلسطينيين وتشمت بسكان غزة داعية إلى مزيد من القتل والتدمير.

أما في فرنسا، فتشهد باريس حضوراً مكثفاً للشرطة قبيل مباراة فرنسا و"إسرائيل" في دوري الأمم الأوروبية، يوم الخميس المقبل.

ووصف قائد شرطة باريس، لوران نونيز، الحدث بأنه عالي الخطورة، كاشفاً عن انتشار 4 آلاف من رجال الدرك حول الملعب وفي وسائل النقل العام وفي باريس.