قتلى وجرحى إثر انفجار يستهدف مطارا عسكريا في كابل

وقع، اليوم الأحد، في مطار عسكري في العاصمة كابول.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نافي ثاكور، للصحفيين: "وقع انفجار صباح اليوم في المطار العسكري في كابول أسفر عن مقتل وجرح عدد من مواطنينا".



ولم يتم الإبلاغ عن تفاصيل أخرى.



وفي نهاية الشهر الماضي، وقع انفجار داخل مسجد في منطقة كوت سانجي، في العاصمة الأفغانية كابول، ولم يتم تقييم حجم الأضرار إلى اللحظة.



وحدث الانفجار داخل مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة. وبحسب شهود عيان، فقد تسبب الحادث بخسائر في الأرواح.

وشارك مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر سيارات ودخان في المنطقة، حيث أفادت المعلومات بأن الانفجار وقع في مسجد في إحدى ضواحي مدينة كابول.