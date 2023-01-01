لبنان: "مركب موت جديد" وانقاذ العشرات

أنقذ الجيش اللبناني أكثر من 200 مهاجراً كانوا على متن مركب قبالة شاطئ سلعاتا بشمال لبنان، وانتشل جثتين لامرأة وطفلتها "من الجنسية السورية" غرقتا أثناء عملية الإنقاذ، بحسب مصادر رسمية وأمنية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في تغريدة عبر حسابها في تويتر "إن القوات البحرية أنهت بالتعاون مع اليونيفيل إنقاذ 232 شخصاً كانوا على متن مركب قبالة شاطئ سلعاتا، ويجري حالياً نقلهم إلى مرفأ طرابلس".

وتابعت أنه "تمّ انتشال جثتي شخصين غرقا أثناء عملية الإنقاذ".

وفي السياق، أفاد مصدر أمني لبناني لوسيلة إعلامية لبنانية أن بحرية الجيش انتشلت جثتي امرأة وطفلتها غرقتا أثناء نقلهما إلى أحد قوارب الجيش.

وقال المصدر إن المركب الذي كان يضم أطفالاً ونساء ورجالاً من الجنسية السورية تعطل قبالة الشاطئ ودخلت إليه المياه قبل أن يتم نقل المهاجرين إلى الشاطئ.

وتابع المصدر أن "المهاجرين كانوا في طريقهم إلى إيطاليا".

ويشهد لبنان منذ فترة نشاطا كبيراً في عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، إذ تنشط شبكات تهريب الأشخاص عبر البحر في شمال لبنان مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار للشخص الواحد.

وأعلنت السلطات اللبنانية مراراً في السنوات الأخيرة إحباط العديد من محاولات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.