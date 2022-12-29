وفاة 18 طفل في أوزبكستان بعد تناول شراب طبي

29-12-2022

وفاة 18 طفل في أوزبكستان بعد تناول شراب طبي

قالت وزارة الصحة في أوزبكستان إن 18 طفلا على الأقل لقوا حتفهم بعد تناولهم شرابا طبيا من إنتاج شركة الأدوية الهندية ماريون بيوتك.

وأوضحت الوزارة أن 18 من بين 21 طفلا تناولوا شراب دوك-1 ماكس، في أثناء علاجهم من مرض تنفسي حاد، توفوا بعد تناولهم الشراب، ويتم تسويق الشراب الطبي على الموقع الإلكتروني للشركة كعلاج لأعراض البرد والإنفلونزا.

وأضافت الوزارة في بيان أن كمية من الشراب كانت تحتوي على إيثيلين جلايكول الذي قالت إنه مادة سامة، وتابعت في بيانها أن شركة كوراماكس ميديكال استوردت الشراب إلى أوزبكستان.

وأردفت أنه تم إعطاء الشراب للأطفال في المنزل بدون وصفة علاج من طبيب، إما من والديهم أو بناء على نصيحة صيادلة، بجرعات تجاوزت الجرعة القياسية للأطفال.

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