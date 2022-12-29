مخزون الأسلحة الأوروبية في خطر.. مسؤول بارز يحذر!

تهدّد المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بنفاذ المخزون الأوروبي من الأسلحة، وهو ما حذّر منه، في وقت سابق، العديد من المسؤولين الأوروبيين.

وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، قال: “إن المساعدة العسكرية لأوكرانيا يجب ألا تؤدي إلى استنفاد مخزون إيطاليا من الأسلحة”.

وأشار كروسيتو إلى أن بلاده ستساعد أوكرانيا، لكن إذا كانت “هنالك فرصة”. على حد تعبيره.

وأوضح قائلاً: “إذا قدمنا ​​أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا، فعلينا أن نأخذها من مخزوننا ونفعل ذلك دون استنفادها لدينا”.

مؤكداً أن أنظمة معّقدة يستغرق إنتاجها وقتًا طويلاً فالصواريخ “لا تباع في السوبر ماركت”.

وبدأت إيطاليا في صياغة المرسوم السادس لإرسال مساعدات عسكرية إلى كييف، وفقًا لتقارير صحيفة “ميسيجيرو”.

وكانت الصحيفة الإيطالية ذكرت في وقت سابق، أن إيطاليا جمّدت إرسال حزمة المساعدات العسكرية السادسة إلى أوكرانيا بسبب “شهية كييف المفتوحة”.

وقدم الاتحاد الأوروبي، منذ بدء الحرب الروسية – الأوكرانية، وحتى منتصف حزيران الماضي، 5 حزم مساعدات عسكرية لكييف، بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار يورو، عبر ما يسمى “مرفق السلام الأوروبي”، وجاءت بعض الأسلحة من مخازن الدول.

ولا تكفّ أوكرانيا عن طلب المزيد من الأسلحة من دول الإتحاد الأوروبي، التي بدأت تشكو دوله من نفاذ مخزونها العسكري.