علامات تحذيرية تنذرك بوجود مشاكل في الأمعاء

تؤثر صحة ميكروبيوم الأمعاء على صحتك العامة أكثر مما تدرك، ويصعب معرفة ما إذا كانت صحة أمعائك جيدة أو متعثرة، أو ما إذا كانت الشكاوى الصحية التي تبدو عشوائية مرتبطة بالفعل بحالة أمعائك.

لكن، ما هي الدلائل العقلية والجسدية التي تشير إلى أن صحة أمعائك تحتاج إلى المتابعة؟.

أنت عصبي أكثر من المعتاد

بينما من الصحيح أن الشعور باضطراب المعدة يكون بسبب التوتر والقلق إلا أنه وفقا لأديتيا سرينيفاسان، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، ترسل الأمعاء إشارات إلى الدماغ عندما تكون في ضائقة من خلال استخدام الخلايا العصبية المسؤولة عن إرسال الإشارات في جميع أنحاء الجسم.

ويقول الدكتور سرينيفاسان "في الواقع، يوجد عدد أكبر من الخلايا العصبية في الجهاز الهضمي لديك أكثر من عقلك (من كان يعلم؟)، لذلك تسبب مشاكل القناة الهضمية بالتأكيد مشاكل مزاجية، مثل: الغضب، والقلق".

تشعر بالإنهاك دون سبب واضح

إذا لم تتمكن من التوقف عن التثاؤب أو وجدت أنك مرهق جدًّا بحيث لا تتمكن من العمل بشكل طبيعي يومًا بعد يوم - حتى بعد الحصول على القدر الموصى به من النوم ليلًا - فقد يكون السبب هو عدم توازن القناة الهضمية.

ووفقا للدكتور سرينيفاسان، يرتبط الأمر جزئيًّا بالحالة المزاجية المذكورة أعلاه، وإذا كانت أمعاؤك لا تمتص ما يكفي من العناصر الغذائية بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى سوء الامتصاص؛ ما يؤثر سلبًا على مستويات الطاقة لديك.

الإمساك أو الانتفاخ

تقول أخصائية التغذية جوانا سالازار "تؤدي الاختلالات الميكروبية إلى الخلل الهضمي العام، وصحة الأمعاء السيئة تسبب الإمساك والانتفاخ".

وتوصي سالازار "إذا كنت تشعر بالانتفاخ أو الإمساك، فقم بإلقاء نظرة على ما أكلته وشربته على مدار الـ 48 ساعة الماضية".

ولكن إذا استمر الإمساك والانتفاخ لأكثر من سبعة أيام، توصي سالازار بالتواصل مع طبيبك.

رائحة الفم الكريهة

وهي دليل مهم على مدى صحة القناة الهضمية لا ينبغي تجاهله، فإذا كانت رائحة أنفاسك كريهة حتى مع استخدام فرشاة الأسنان والعناية بالفم بانتظام، فقد يكون الوقت حان لترك النعناع والتركيز على أمعائك بدلاً من ذلك.

وإليك سبب حدوث ذلك، إذا كنت لا تُخرج البراز بشكل صحيح - كما هي الحال في حالة الإمساك المزمن أو المتكرر - فقد يتسبب ذلك في تراكم السموم في الجسم؛ ما يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.

حساسيات جديدة ومشاكل جلدية

يقول سالازار إن مشاكل القناة الهضمية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الحساسية الغذائية، كما إن عدم الانتظام في القناة الهضمية يسبب أعراض التهاب الجلد، بسبب الارتباط بين جهاز المناعة وميكروبيوم الأمعاء، وهو أمر ضروري للحفاظ على بشرة صحية.

وإذا كان ميكروبيوم الأمعاء غير متوازن، تتغير استجابة الجسم المناعية؛ ما يسبب مشاكل جلدية، مثل: حب الشباب، وقشرة الرأس.

ويضيف الدكتور سرينيفاسان أن "تناول الكثير من الأطعمة المعالجة والمالحة يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والالتهابات في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الجلد".