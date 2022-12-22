أمريكا بانتظار عاصفة تاريخية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن عاصفة شتوية كبيرة ستؤثر على كل ولاية أمريكية وستجلب ما تسميه دائرة الأرصاد الجوية "حدثا يحدث مرة واحدة كل جيل"، من شأنه أن يشل السفر في بعض أكثر أيام السفر.

وستجلب العاصفة القوية أكثر من قدم من الثلوج وظروف عاصفة ثلجية محتملة إلى الغرب الأوسط، حيث تحذر خدمة الطقس من رياح "تهدد الحياة" للملايين.

ويخضع أكثر من 90 مليون شخص لتحذيرات الطقس الشتوي وأكثر من 87 مليون شخص لتحذيرات من برودة الرياح.

وتمتد التحذيرات عبر 37 ولاية، وتنخفض جنوبا حتى حدود تكساس مع المكسيك.

ويخضع نحو ثلث السكان في الولايات المتحدة، أو ما يقرب من 100 مليون شخص لتحذيرات الطقس السيء الذي سيضرب مناطقهم.