أمريكا بانتظار عاصفة تاريخية

22-12-2022

أمريكا بانتظار عاصفة تاريخية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن عاصفة شتوية كبيرة ستؤثر على كل ولاية أمريكية وستجلب ما تسميه دائرة الأرصاد الجوية "حدثا يحدث مرة واحدة كل جيل"، من شأنه أن يشل السفر في بعض أكثر أيام السفر.

وستجلب العاصفة القوية أكثر من قدم من الثلوج وظروف عاصفة ثلجية محتملة إلى الغرب الأوسط، حيث تحذر خدمة الطقس من رياح "تهدد الحياة" للملايين.

ويخضع أكثر من 90 مليون شخص لتحذيرات الطقس الشتوي وأكثر من 87 مليون شخص لتحذيرات من برودة الرياح.

وتمتد التحذيرات عبر 37 ولاية، وتنخفض جنوبا حتى حدود تكساس مع المكسيك.

ويخضع نحو ثلث السكان في الولايات المتحدة، أو ما يقرب من 100 مليون شخص لتحذيرات الطقس السيء الذي سيضرب مناطقهم.

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