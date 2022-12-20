المجر تصوت ضد تحديد سقف لسعر الغاز في الاتحاد الأوروبي

أكّدت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكوا، أنّ المجر صوتت ضدّ قرار تحديد سقف لسعر الغاز في الاتحاد الأوروبي. بينما امتنعت كل من النمسا وهولندا عن التصويت.

ووفق تصريحات لها، أمس الإثنين، قالت موسكوا، إنّ النمسا وهولندا امتنعتا عن التصويت، وصوتت المجر ضدّ الحد الأقصى لسعر الغاز المقترح في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي.

وقالت إنّه تمّ "الاتفاق على حاجز 180 يورو لكل ميغاوات في الساعة".

وفي وقت سابق اليوم، وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف سعري قدره 180 يورو، وهو ما يوازي 91 دولار، لكل ميغاواط ساعة في إطار آلية تصحيح السوق.

ولفتت الوزيرة البولندية، إلى أنّ هذه الآلية سيتم تطبيقها اعتبارًا من الـ15 من شباط/ فبراير المقبل، 2023، وستتم مراقبتها من قبل وكالة تعاون منظمي الطاقة (إيه سي إي آر).

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في الـ22 من تشرين الثاني/ نوفمبر، "سقف أمان" بقيمة 275 يورو لعقود الغاز الآجلة، ما أدى وعلى الفور إلى خلق انقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي وتسبب في توخي الحذر بين خبراء السوق.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنّ محاولات وضع سقف سعر للغاز أمر غير مقبول، مشيراً إلى أنّه "سيتمّ اتخاذ قرار مناسب كما هو الحال بشأن النفط".

وقال بيسكوف للصحافيين: "هذا انتهاك للأسواق وتسعير السوق، وتعديّ عليه"، مؤكّداً أنّ "أيّ إشارة إلى السقف غير مقبولة".

وصرح السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية، يوري سينتيورين، بأنّ مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف سعر الغاز الروسي تتناقض مع قواعد السوق وستؤدي إلى تدهورها.