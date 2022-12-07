07-12-2022
أمطار متوقعة في الساحل وضباب في المناطق الداخلية
تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا .
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر خاصة فوق المنطقة الساحلية ويستمر الجو بارداً ليلاً في أغلب المناطق ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر في أغلب المناطق الداخلية.
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