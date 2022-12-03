علماء يبتكرون مادة جديدة تساعد على التئام جروح مرضى السكر

توصل علماء من جامعة “نوتنغهام” البريطانية إلى ابتكار مادة جديدة تساعد في شفاء جروح مرضى السكر بشكل أسرع.

ووفق موقع “ادفانسيد ماتيريالز” أوضح العلماء أن المادة المبتكرة والتي تسمى “البوليمر”، تساعد في تكوين الأنسجة الجديدة المطلوبة لالتئام الجروح عبر تحفيز نشاط الخلايا الليفية والخلايا المناعية لتعزيز حالة الشفاء بسرعة أكبر، تصل نسبتها إلى 80٪.

وبين العلماء أنه يمكن استخدام “البوليمر” كطلاء لضمادات الجروح القياسية لتوفير علاج فعال ومنخفض التكلفة للجروح، لافتين إلى أن مرض السكري يعمل عادة على تعطيل وتأخير عملية التئام الجروح، ويجعلها بطيئة ويصعب علاجها، وفي الحالات القصوى قد تؤدي إلى بتر المنطقة المصابة.

يشار إلى أن “البوليمر” هو مركب كيميائي يتكون من جزيئات مرتبطة ببعضها البعض في سلاسل طويلة متكررة تمنحه خصائص فريدة، يمكن تكييفها لاستخدامات مختلفة.