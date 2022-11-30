أنقرة تتحدث عن رفع مستوى اللقاءات بين أجهزة المخابرات التركية والسورية

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إنه لا يوجد موعد محدد للقاء الرئيسين التركي والسوري إن كان قبل الانتخابات التركية أم بعدها منوها بلقاءات تجري بين أجهزة المخابرات التركية والسورية

وأضاف المتحدث في تصريحات أمس الثلاثاء: “لا أستطيع الآن وضع موعد محدد للقاء الرئيس التركي والرئيس السوري، إن كان قبل الانتخابات التركية أم بعدها”.



وأكد المتحدث أن هناك لقاءات تتم فعلا بين أجهزة المخابرات التركية والسورية، ويجب رفعها لمستويات مختلفة.

وتابع قائلا: “نعم لا توجد (خصومة دائمة في السياسة).. ولكن من إجل إعادة تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، يجب تحضير الأسس الصحيحة اللازمة، فهناك قضايا مهمة يجب التوافق حلّها، كاللاجئين ومحاربة الإرهاب، ووضع الدستور السوري الجديد”.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات مرخرا أنه “يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها (في العلاقات) مع سوريا في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة”.

المصدر: RT