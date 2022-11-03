المنتخب السوري ضد البحرين في غرب آسيا

تنطلق منافسات بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية،اليوم الخميس، وتستمر حتى 15 تشرين الثاني الحالي، والتي يشارك بها المنتخب السوري الأولمبي بقيادة المدرب الهولندي مارك فوته.

وحطت جميع المنتخبات المشاركة في البطولة (السعودية وقطر ولبنان وسوريا البحرين وعُمان) رحالها في مدينة جدة التي تستضيف البطولة، وبدأت تدريباتها استعداداً لخوض منافسات البطولة التي تقام على ملعب الصالة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

من جانبه، قال المدرب الهولندي مارك فوته في المؤتمر الصحافي الخاص بمنتخبات المجموعة الثانية: “بطولة غرب آسيا تعد محطة مهمة جداً للاعبينا لاكتساب الخبرة الدولية، وهي خطوة أولى في مشروع طويل الأمد يمتد حتى عام 2024 حين تقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس والتي نأمل أن يتأهل منتخبنا إليها”.

وأضاف: “موعد إقامة البطولة لم يسمح لنا باستقدام عدد من اللاعبين المحترفين، لكن لحسن الحظ دربت منتخب سوريا للشباب والذي تمكن من التأهل لبطولة آسيا، فقمت بترفيع 10 لاعبين منه إلى المنتخب الأولمبي، المدة الاستعدادية للبطولة كانت صعبة لأنها قصيرة ولم تتضمن كثيراً من المباريات، لكني راضٍ عن المعسكرين الداخليين في دمشق والمعسكر الخارجي في دبي”.

وعن الأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها في البطولة أكد فوته أنه “سعيد بالمشاركة في بطولة غرب آسيا وأتطلع بشوق لخوض مبارياتها، وهدفنا بالتأكيد هو المنافسة على اللقب”.

ووصل المنتخب السوري الأولمبي إلى السعودية فجر الثلاثاء وباشر استعداده للمباراة الأولى ضد البحرين، والتي ستكون يوم غدٍ الساعة 9 مساء.

وستنقل المباراة في قنوات رياضية عربية عدة بحسب ما أعلنه الاتحاد السوري لكرة القدم.

وتوزعت المنتخبات على مجموعتين، الأولى تضم عمان وقطر ولبنان، على حين الثانية كل من السعودية البحرين وسوريا.

وتلعب منتخبات كل مجموعة بعضها بين بعض الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي، ثم ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية.

وبالمقابل، يلعب الخاسران من الدور قبل النهائي لتحديد المركزين الثالث والرابع، وبدورهما يعود المنتخبان اللذان حلا بالمركز الثالث من دور المجموعات لخوض مباراة لتحديد المركزين الخامس والسادس.

أثر سبورت