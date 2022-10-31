دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل

فاز الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جاييربولسونارو .

وذكرت وسائل اعلام برازيلية ، أن داسيلفا حصل على أصوات 50.86 بالمئة من أصوات الناخبين البرازيليين ، في حين حصل منافسه بولسونارو على49.14 بالمئة من الأصوات .

وانطلقت في وقت سابق اليوم الجولة الثانية من الانتخابات العامة في البرازيل، والتي صوّت خلالها الناخبون لاختيار رئيس للبلاد.