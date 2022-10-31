دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل

31-10-2022

دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل

فاز الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البرازيل على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جاييربولسونارو .

وذكرت وسائل اعلام برازيلية ، أن داسيلفا حصل على أصوات 50.86 بالمئة من أصوات الناخبين البرازيليين ، في حين حصل منافسه بولسونارو على49.14 بالمئة من الأصوات .

وانطلقت في وقت سابق اليوم الجولة الثانية من الانتخابات العامة في البرازيل، والتي صوّت خلالها الناخبون لاختيار رئيس للبلاد.

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