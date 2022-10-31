مستثمر صيني يؤسس شركة تطوير خدمات التكنولوجيا في سورية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس شركة جديدة ستعمل في عالم التطوير التقني، وهي من مساهمة مستثمر صيني الجنسية، وسيكون مركزها الأساسي في العاصمة دمشق.



وصادقت الوزارة على تأسيس “شركة أوبر للتكنولوجيا”، والتي ستعمل في مجال تطوير التكنولوجيا وتقديم الاستشارات الفنية والخدمات الفنية في مجال تكنولوجيا الكمبيوتر وتكنولوجيا الشبكات وتطوير البرمجيات لكافة أنظمة التشغيل والأجهزة الإلكترونية وخدمات تقنية المعلومات والتصميم والإنتاج والتسويق والدعاية والإعلان وتقديم الاستشارات لمعلومات الأعمال وإدارة المشاريع والاستشارات التسويقية وعمليات شحن البضائع ونقل الركاب بواسطة البرامج الذكية وخدمات محطات الشحن والركاب.



وتعود ملكية الشركة لمستثمر من الجنسية الصينية وله 90% من رأسمال الشركة، فيما تعود باقي الأسهم لمستثمر من الجنسية السورية

أثر برس