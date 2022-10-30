“الإدارة الذاتية” ترفع رواتب جميع العاملين لديها

أصدر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، اليوم الأحد 30 تشرين الأول/أكتوبر، قراراً يقضي برفع رواتب جميع العاملين، اعتباراً من مطلع الشهر القادم “تشرين الثاني”.



وأقرّ بيان الإدارة زيادة مقطوعة قدرها 100.000 ليرة سورية، على الراتب أو الأجر الشهري المقطوع لكافة العاملين، لدى الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا اعتباراً من 1 تشرين الثاني 2022.



وأوضح البيان أن هذه الزيادة تسري على الموظفين، الذين يعملون بموجب عقود عمل قانونية، لدى المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، باستثناء عقود الخبرة، كما شمل القرار مخصصات عوائل ما تم وصفهم بـ “الشهداء”.

وفي السادس من أبريل/نيسان الماضي، كشفت المصادر، عن مباحثات جادة داخل مؤسسات الإدارة الذاتية حول زيادة الرواتب، والتكلفة الحقيقة للزيادة على الخزينة العامة، وأثرها على تحسين الوضع المعيشي للسكان.



وكالات

