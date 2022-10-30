المركز الروسي للمصالحة: هجوم على مواقع الجيش السوري شمال غرب سوريا

كشف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء أوليغ إيغوروف، أن مسلحي جماعة “جبهة النصرة” الإرهابية (المحظورة في روسيا) نفذوا خمس هجمات في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب شمالي سوريا خلال يوم واحد.



وقال اللواء إيغوروف في إحاطة إعلامية أمس السبت: “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تسجيل خمس حالات قصف في منطقة خفض التصعيد في إدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية، أحد هذه المواقع في محافظة اللاذقية، و4 من محافظة إدلب”.



في محافظة إدلب، أصيب جنديان سوريان جراء قصف مدفعي شنه إرهابيون من منطقة فليفل على مواقع القوات الحكومية في محيط بلدة معرة حرمة.

وكشف مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في 26 أكتوبر/تشرين الأول، أن “جبهة النصرة” الإرهابية تخطط لاستفزاز عبر استخدام قذائف تحوي مواد سامة ضد المدنيين وتوجيه اللوم إلى الجيش السوري.

وأوضح إيغوروف، في إفادة صحفية: “الإرهابيون يعتزمون إحداث استفزاز من أجل اتهام القوات الحكومية السورية، عبر استخدام مواد سامة ضد السكان المدنيين”.