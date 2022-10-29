مصر تعلن توقف المباحثات مع تركيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الجمعة، أن القاهرة أوقفت الجلسات الاستكشافية مع تركيا، لعدم وجود تغيير في ممارسات الجانب التركي في ليبيا.

وقال شكري في تصريحات تلفزيونية: "لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا، لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل تركيا". وأضاف أن الأمر يرجع مرة أخرى إلى ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية.

وأشار الوزير إلى أنه من الأمور التي تثير القلق هو عدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن، وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن ذلك يبرهن على أن المجتمع الدولي يعمل لتحقيق المصالح وليس مبادئ.

يذكر أن تركيا كانت أعلنت في آذار من العام الماضي استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، وقامت بتجميد وسائل إعلام تنتمي لجماعة الإخوان، كانت تبث من المدن التركية.

وأجرت الدولتان جلستي مباحثات في 5 و6 أيار من العام 2021 خلال زيارة نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال للقاهرة في أول زيارة من نوعها منذ 2013، حيث تمّ بحث التقارب وتطبيع العلاقات بينهما.